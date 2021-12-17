Антикризисные меры Канады обернулись проблемами для жителей

Цены на жилье в Канаде подскочили более чем на 25 процентов по сравнению с годом ранее, что является рекордным ростом, который был спровоцирован историческим дефицитом предложения, сообщает Bloomberg.

Нехватка жилья связана с ростом спроса на недвижимость, который поддержали антикризисные меры, принятые Канадой в период коронавирусного кризиса. Сверхнизкие ставки по ипотеке, сделавшие ее более доступной, и спрос на более просторное жилье в пандемию уже сделали Канаду одним из самых горячих рынков недвижимости в мире за последние два года. Теперь же центробанк страны не исключает, что поднимет ключевую ставку, что сделает ипотеку дороже, и это, вместе с рекордным притоком эмигрантов, оборачивается дальнейшим ростом спроса.

В октябре и ноябре на продажу выставили больше жилья, однако, по данным Канадской ассоциации недвижимости, для разрешения ситуации с дефицитом этого не хватило. «‎Проблемы с предложением жилья, с которыми мы столкнулись в 2020 году, значительно обострились в 2021 году и еще сильнее обострятся в 2022 году», — сказал Шон Каткарт (Shaun Cathcart), главный экономист Совета по недвижимости, — «Таким образом, проблема неравенства в жилищной сфере будет оставаться актуальной».

Объем продаж жилья в Канаде в ноябре вырос на 0,6 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как количество выставленных на продажу объектов увеличилось на 3,3 процента. В течение месяца начали строительство более трехсот тысяч новых домов, что является одним из самых высоких показателей в истории и признаком того, что застройщики начинают реагировать на нехватку жилья.

Премьер-министр Джастин Трюдо пообещал увеличить объемы строительства домов на пути к переизбранию в сентябре. Но решения будут принимать в основном местные региональные органы власти, которые имеют полномочия по зонированию. Ассоциация недвижимости предсказала, что цены продолжат расти в 2022 году.

США в 2021 году столкнулась с похожими проблемами. Медианная цена жилого дома выросла на 15 процентов — до 321,25 тысячи долларов. Эксперты отмечают, что число выставленных на продажу домов в стране за 2020 год снизилось на 40 процентов.