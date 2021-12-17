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Песков высказался о харизме Путина

Песков: Путин по харизме уникален, в истории его можно сопоставить с Меркель и Шираком

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин по харизме уникален, в истории его можно сопоставить с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель и экс-лидером Франции Жаком Шираком, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По мнению пресс-секретаря Путина, у действующего президента России сформировались какие-то предпочтения о преемнике, возможно скоро он о них расскажет. Однако управлять страной будет тот человек, которого выберут россияне, пояснил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Путин знает про теории о его «двойниках». Такие предположения вызывают у российского президента лишь улыбку, добавил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля отметил, что Россию винят во всем, и это общий тренд в «коллективном Западе».

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Анна Щербакова
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