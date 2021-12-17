Уникальный дом из Тюмени захотели перевезти в деревню

Искусствоведы захотели перевезти в деревню уникальный дом в Тюмени. который расписан в урало-сибирской технике. Об этом сообщает «МегаТюмень».

Музей истории крестьянского быта хочет спасти уникальное здание, однако для этого ему потребуется собрать полмиллиона рублей. Сам дом специалисты обнаружили три года назад на берегу реки Туры. Хозяева согласились его продать.

Теперь искусствоведы собираются не только приобрести уникальную постройку, но также собрать ее заново на территории деревни Насекина. После этого они планируют восстановить все детали внутреннего убранства, расписанные райскими цветами и птицами.

«Дом потихоньку стал умирать. Есть возможность этот дом спасти. И сделать так, чтобы еще многие годы домом и росписью любовались», — отметили специалисты.

Они надеются, что благодаря их работе об уникальной забытой росписи узнают как жители Тюменской области, так и приезжие из других регионов. В настоящее время искусствоведы запустили сбор средств на спасение необычного дома.