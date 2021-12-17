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Парень узнал неожиданную правду о родителях матери и перестал общаться с ними

Подросток перестал общаться с бабушкой и дедушкой, узнав, что они критиковали его отца

Фото: Shutterstock

Пользователь Reddit с ником @ThrowRAwannaknow_ поделился историей о том, как рассказал сыну-подростку неожиданную правду о его бабушке и дедушке по линии матери. Парень, узнав истинную причину, по которой в семье создались напряженные отношения, поддержал родителей и перестал общаться с родственниками.

Рассказчик пояснил, что на момент знакомства с будущей супругой был бездомным. «Она помогла мне встать на ноги. Мы стали хорошими друзьями. Через два года после знакомства, взяв себя руки — в первую очередь благодаря ей — я пригласил ее на свидание», — вспомнил автор поста. Мужчина добавил, что семья супруги не одобряла их отношения, поскольку считала будущего зятя не лучшей парой для дочери и критиковала его.

«Я понимаю их. Но после стольких лет отношений? У меня уже давно есть постоянная работа, я помогал им оплачивать счета. Но они даже не пришли на свадьбу. Потом, когда через год у нас родился ребенок, они все еще не хотели иметь с нами ничего общего», — признался автор поста.

Герои истории добавил, что сейчас его сыну 16 лет. Недавно родители супруги связались с семьей автора поста и сообщили, что хотят узнать внука поближе. По словам рассказчика, сын на тот момент не знал, почему родители не общаются с его бабушкой и дедушкой.

Отец решил, что сын может сам выбрать, хочет ли он встречаться с родственниками, подросток согласился. Увидевшись несколько раз с бабушкой и дедушкой, он спросил у родителей, почему они не поддерживают контакт. «Они сказали ему, что мы якобы перестали пытаться все наладить в семье, при этом даже не упомянули, что это они не хотели нас видеть», — рассказал мужчина. После этого автор поста рассказал сыну правду.

Узнав причину разлада, мальчик разозлился на бабушку с дедушкой и решил, что не хочет с ними разговаривать. «Они считают, что это наша вина, поскольку они пошли нам навстречу и попытались все наладить, а мы якобы все испортили», — заключил рассказчик.

В комментариях пользователи Reddit поддержали автора поста. «Бабушка и дедушка действительно ожидали, что вы будете врать сыну о причине конфликта? Честно говоря, я бы считала, что вы не правы, если бы вы утаили эту правду», «Они сами виноваты в том, что все так закончилось, а обвиняют вас, потому что так удобнее», — отметили комментаторы. Многие также похвалили рассказчика за то, что он не стал врать ребенку.

Дарья Кучерявых
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