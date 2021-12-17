Умер один из основателей группы The Roots

Умер один из основателей и бас-гитарист группы The Roots Леонард Хаббард, более известный как Хаб. Об этом сообщает Rolling Stone.

Музыкант выступал в составе хип-хоп-коллектива на протяжении 15 лет. Он скончался в 62 года от множественной миеломы — разновидности рака крови. Впервые болезнь диагностировали у Хаббарда в 2007 году, после чего он принял решение покинуть группу.

Дебютный альбом The Roots под названием Organix! вышел в 1993 году и разошелся тиражом 150 тысяч копий. Хаббард участвовал в записи шести пластинок, а после своего ухода дважды выступал с коллективом — в 2008 и 2010 годах. По словам его жены Стефани Хаббард, артист занимался и сольной карьерой.

В 2016 году Хаббард подал в суд на бывших коллег по группе. Он заявил о невыполнении условий контракта, согласно которым он является одним из основателей проекта и получает часть от доходов The Roots. Его супруга рассказала, что судебные разбирательства продолжались до самой смерти бас-гитариста.