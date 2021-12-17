Стало известно состояние облитой кислотой в Петербурге девушки

Девушка, которую облили кислотой в Санкт-Петербурге, находится в искусственной коме. Об сообщает «Фонтанка» со ссылкой на аппарат детского омбудсмена в Петербурге Анны Митяниной.

«Состояние по-прежнему тяжелое», — уточнили в аппарате уполномоченного по правам ребенка.

Об инциденте стало известно 11 декабря. 24-летний Даниил Кот (до смены имени — Даниял Талибов) подбежал к паре, гуляющей в центре северной столицы, после чего облил молодых людей кислотой. 16-летнюю девушку госпитализировали в тяжелом состоянии в детскую городскую больницу №1 и ввели в медикаментозную кому.

Позднее злоумышленник признался, что совершил преступление из ревности. На данный момент суд отправил его под арест на два месяца.