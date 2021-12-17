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Глава МВД России рассказал об изъятии 150 килограммов героина у наркодилеров

Глава МВД рассказал о задержании продававшей героин этнической группировке наркодилеров

Фото: Пресс-служба Президента РФ / РИА Новости

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал об операции против наркодилеров Челябинской области, в ходе которой было изъято 150 килограммов героина. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает пресс-служба МВД.

По данным главы МВД, этническая преступная группировка путем закладок сбывала наркотики в Центральном и Уральском федеральных округах. Изначально полицейские задержали двух мигрантов, у которых изъяли 300 граммов вещества. Мужчины пояснили, что делали закладки, а товар забирали из тайников в лесу.

Позже в Самарской области удалось задержать курьера, который возил крупные товары героина между регионами в обшивке легкового автомобиля. У него изъяли десять килограммов запрещенных веществ. Позже в его доме на территории Московской области нашли тайники, оборудованные в подвале и потолке, где оказалось свыше 141 килограмма героина. Там же задержали и сообщника курьера.

В настоящее время задержанные отправлены в СИЗО. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 228 («Торговля наркотиками») УК РФ.

Ранее глава МВД заявил о задержании наркодилеров с 700 килограммами наркотиков во Владимирской области.

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Владимир Седов
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