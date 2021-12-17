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Российского грабителя с молотком задержали из-за хитрости девушки-фармацевта

Полицейские в Екатеринбурге смогли задержать грабителя благодаря переводу на карту

Фото: Telegram-канал SHOT

Полицейские в Екатеринбурге смогли задержать грабителя благодаря денежному переводу на банковскую карту. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, скрывавший лицо под шарфом россиянин с молотком зашел в аптечную лавку и потребовал от фармацевта отдать ему все деньги. 26-летняя жертва нападения пошла на хитрость — предложила перевести гангстеру тысячу рублей на карту. Мужчина согласился, продиктовал девушке свой номер и, получив обещанную сумму, удалился.

Фармацевт немедленно сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, и вскоре проживавший рядом в торговой точкой мужчина был задержан. Перед тем как полицейским удалось его задержать, он успел поджечь свое жилье. Выяснилось, что в момент совершения преступления мужчина был пьян.

14 декабря сообщалось, что в Екатеринбурге вооруженный пистолетом россиянин ограбил банк на 10 миллионов рублей.

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Владимир Седов
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