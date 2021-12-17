Песков объяснил неспешность россиян при вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI высказал мнение, что россияне привыкли к угрозе коронавируса, поэтому не спешат прививаться.

Представитель Кремля объяснил, что людей трудно убедить вакцинироваться из-за притупляющегося чувства страха, и сравнил это с действиями человека на войне. «На войне человек в какой-то момент просто перестает пригибаться, когда рядом взрываются снаряды, потому что это человеческая натура, чувство страха притупляется», — сказал Песков.

В этом же интервью Песков отметил, что 2021 год был легче 2020-го, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, так как россияне адаптировались к новой реальности, а также научились жить и работать в таких условиях.