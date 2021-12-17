Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков рассказал об итогах 2021 года

Представитель Кремля Песков: в 2021-м году россияне адаптировались к новой реальности
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Текущий год был легче 2020-го, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, россияне адаптировались к новой реальности, а также научились жить и работать в таких условиях. Об итогах года рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, 2021-й год действительно был тяжелый. Однако граждане уже привыкли к угрозе коронавируса, добавил пресс-секретарь главы государства. Он отметил, что люди не хотят вакцинироваться, так как у них притупляется чувство страха. «Это как на войне — человек в какой-то момент перестает пригибаться, когда рядом разрываются снаряды», — подчеркнул Песков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
В НАТО назвали условие для переговоров по договору о безопасности с Россией
Режиссер Герман-младший резко раскритиковал известных антипрививочников
Кремль ответил на вопрос о попытке Турции построить новую Османскую империю
Россиянам рассказали о необходимых после перенесения COVID-19 анализах
Командиров бежавшего в Белоруссию польского солдата уволили
Работник аэропорта уснул в грузовом отсеке самолета и оказался в другой стране
Песков рассказал об итогах 2021 года
В Подмосковье школьник покончил с собой
Григорий Лепс прокомментировал свою госпитализацию
В России создали препарат для выявления рака
Кремль объявил о полной потере Украины для России как союзника
В НАТО дали ответ на предложения России по гарантиям безопасности
В метро Москвы задержали гуляющего по тоннелю россиянина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter