Песков рассказал об итогах 2021 года

Текущий год был легче 2020-го, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, россияне адаптировались к новой реальности, а также научились жить и работать в таких условиях. Об итогах года рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, 2021-й год действительно был тяжелый. Однако граждане уже привыкли к угрозе коронавируса, добавил пресс-секретарь главы государства. Он отметил, что люди не хотят вакцинироваться, так как у них притупляется чувство страха. «Это как на войне — человек в какой-то момент перестает пригибаться, когда рядом разрываются снаряды», — подчеркнул Песков.