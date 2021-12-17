Путин заявил о возросшей в России смертности из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в стране уменьшилось число заболевших COVID-19, но возросла смертность. Его слова в пятницу, 17 декабря, приводит РИА Новости.

Глава государства также отметил, что ситуация с коронавирусом по-прежнему остается напряженной. Кроме того, пока трудно дать объективную оценку ситуации с появлением омикрон-штамма, поскольку до сих пор нет однозначного мнения на счет его опасности. Тем не менее уже сейчас очевидно, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее, уточнил российский лидер.

Он отметил, что совсем недавно в России была 41 тысяча заболевших в день, сегодня это 26-28 тысяч. Так, по данным оперштаба на 17 декабря, за сутки в стране выявили 27 743 новых случая COVID-19. Общее число зараженных за все время пандемии достигло 10 159 389.

Ранее Путин заявил, что отечественная вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с омикрон-штаммом коронавируса и Москва готова поделиться препаратом для бустерной ревакцинации в других странах, в том числе Европы. По словам главы центра Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцинация «Спутником V» и повторная вакцинация через полгода однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» дают полную защиту от омикрона.