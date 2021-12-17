Парень подарил отцу телефон и испортил брак родителей

Пользователь Reddit с ником ThrowawayDadsPhone рассказал, как подарил отцу современный телефон и позже узнал, что родитель пристрастился к порно. Из-за зависимости мужчины от эротического контента с ним развелась его супруга. Автор поста счел, что испортил брак родителей и что разрыв произошел по его вине из-за подарка. В комментариях многие юзеры не согласились с рассказчиком и раскритиковали его отца.

Автор рассказал, что в 2021 году на свою первую зарплату купил отцу новый телефон. Мужчина, по словам парня, долгие годы использовал старый гаджет. «Сначала его пугали все прикольные особенности его девайса, но позже он освоился», — уточнил юзер.

За день до публикации на Reddit рассказчик узнал о разводе своих родителей. «Родители представили это так, будто они просто перестали любить друг друга, и их решение закончить брак было обоюдным», — говорится в публикации. Пользователь уточнил, что ранее замечал, как у отца и матери ухудшились отношения. По словам юзера, это стало явным после того, как родитель получил в подарок новый телефон. «[Между родителями возникали] споры. Напряжение. Неловкая тишина. Все ключевые показатели нездоровых отношений», — добавил рассказчик.

Пользователь добавил, что вскоре отец позвонил ему, будучи в нетрезвом состоянии. «Он спросил меня, есть ли какой-то способ защитить его телефон от порно. (...) Мой отец объяснил, как стал зависимым от порно, особенно от OnlyFans (популярный в сфере развлечений для взрослых сервис, позволяющий покупать подписку на контент — прим. "Ленты.ру"). Он признался, что тратил тысячи на моделей с OnlyFans и заявил, что с некоторыми из этих девушек у него сформировались "отношения"», — рассказал автор. Как уточнил юзер, его мать в конце концов узнала о пристрастии мужа к порно, что послужило финальным поводом для развода.

Рассказчик отметил, что отец в разговоре попросил у него прощения. Родитель также сказал, что доволен новым телефоном, однако жалеет, что вместо гаджета ему не подарили набор инструментов.

ThrowawayDadsPhone выразил уверенность в том, что отношения родителей пришли к краху из-за телефона. В названии своей публикации юзер заявил, что испортил их брак. Однако в комментариях многие не согласились с этим. «Решения твоего отца — не твои решения. У массы людей есть телефоны, и они не зависимы от порно», «Тебе не следует винить себя», — написали комментаторы. Некоторые также раскритиковали отца ThrowawayDadsPhone. «Мне не хочется этого говорить, но, кажется, твой отец — козел», — добавил другой юзер. Пользователи также посочувствовали рассказчику и заявили, что в произошедшем виноват только отец парня.