РУСАЛ запустил Тайшетский алюминиевый завод

Один из крупнейших в мире производителей алюминия, компания РУСАЛ, запустил первую серию Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ). Инвестиции в проект составили около 100 миллиардов рублей, говорится в сообщении холдинга.

В церемонии пуска приняли участие заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, промышленник Олег Дерипаска, который в 2006 году стал инициатором строительства Тайшетского алюминиевого завода, и генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Новый завод назван в честь российского реформатора Петра Аркадиевича Столыпина, благодаря которому в начале XX века началось ускоренное развитие Сибири — с притоком нового населения осваивались земли и строились новые населенные пункты.

Мощность пускового комплекса составляет 428,5 тысячи тонн в год. Проект финансируется за счет собственных средств РУСАЛа, а также синдицированного инвестиционного кредита в объеме 45 миллиардов рублей — от ВТБ (30 миллиардов рублей) и Газпромбанка (15 миллиардов рублей). Первый пусковой комплекс начал работу в режиме комплексного опробования.

«Тайшетский алюминиевый завод будет работать на чистой энергии сибирских ГЭС, а это значит, что вместе с современным газоочистным оборудованием, системой замкнутого водооборота, воздействие на окружающую среду будет минимальным. Минимальным будет и воздействие на климат, так как углеродный след выпускаемой продукции будет одним из самых низких в мире. Это является не только важным фактором конкурентоспособности российской продукции, но и значимым аспектом курса на декарбонизацию мировой экономики, в котором наша страна занимает лидерские позиции», — отметила курирующая развитие Сибири и экологии заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Как отметил представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, запуск нового завода имеет огромное значение не только для экономики Иркутской области, но и Сибири в целом, роль которой как центра промышленного развития с каждым годом растет. «На предприятии будет выпускаться современная продукция, которая востребована потребителями на внутреннем рынке и за рубежом. Заказы на нее уже есть», — добавил он.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, запуск в Тайшетском районе алюминиевого завода «придаст серьезный импульс развитию экономики региона, приведет к созданию новых рабочих мест и укреплению промышленного потенциала Иркутской области. На заводе будут трудиться более 1 тысячи человек, большинство из которых — местные жители, и важно, что они будут жить и работать не в чистом поле, так как основные объекты инфраструктуры уже построены компанией РУСАЛ».

Новое предприятие оснащено оборудованием от ведущих мировых производителей, которое отвечает всем современным международным экологическим требованиям. Специально для завода инженеры РУСАЛа разработали электролизер РА-400Т с улучшенной конструкцией и технологическими параметрами.

«В строительстве Тайшетского алюминиевого завода были использованы самые современные экологичные технологии, которые есть в мировой алюминиевой отрасли. Технологические процессы автоматизированы практически на 100 процентов, — рассказал Евгений Никитин. — По такой же модели на месте устаревших, построенных в советские годы алюминиевых мощностей в Братске, Шелехове, Красноярске и Новокузнецке будут построены новые производства в рамках программы, о которой мы объявили весной 2021 года. Тайшетский алюминиевый завод получил имя Петра Аркадьевича Столыпина, реформы которого в начале XX века дали новый стимул развитию Сибири. Такую же задачу ставит перед собой РУСАЛ, построив уже третий за последние 15 лет современный и экологичный алюминиевый завод в Сибири».

ТаАЗ стал третьим алюминиевым заводом, который построили в современной России. Все проекты инициированы основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской. В их реализацию было вложено 250 миллиардов рублей.

