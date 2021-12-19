Российской актрисе закрыли въезд на Украину из-за посещения Крыма

Украинские пограничники не пустили в страну 32-летнюю россиянку, причиной отказа стало посещение Крыма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Государственной пограничной службы страны (ГПСУ).

«Правоохранители выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась на Украину, чтобы принять участие в съемках», — говорится в сообщении. В службе добавили, что россиянке закрыли въезд на Украину на ближайшие три года. Как сообщает РИА Новости, речь идет о российской актрисе, но ее имя не раскрывается.

Это не первый случай, когда на Украину не пускают российских артистов. Ранее в декабре пограничники не пустили в страну гитариста группы «Город 312» Александра Ильчука. До этого ГПСУ не пустила в страну российскую поп-певицу Марию Гусарову, известную как Mary Gu.

Ограничения для российских артистов есть и в Литве. Например, в начале 2021 года в черный список внесли Филиппа Киркорова. МИД республики обосновало данный запрос тем, что артист во время посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

Недавно также началась кампания против российского пианиста Николая Луганского, который несколько лет назад выступал в Донецке. В итоге концерт, который должен был пройти в Вильнюсе, пришлось отменить. Официальной причиной назвали проблемы со здоровьем у музыканта. Как говорил посол России в Литве Алексей Исаков, составление списков российских артистов, которым запрещено выступать в Литве, повлечет за собой аналогичные действия со стороны России. «Активность составителей и инициаторов так называемых черных списков без нашего ответа не останется», — заявил посол и подчеркнул, что в этом году «литовская сторона буквально набросилась на наших артистов».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали данное решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признавать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Власти РФ отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.