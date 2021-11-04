Посол России ответил на составление Литвой черный список роcсийских исполнителей

Посол России в Литве Алексей Исаков ответил на составленный Литвой черный список российских исполнителей, которым теперь запрещено выступать на территории республики. Его слова приводит ТАСС.

Исаков указал, что подобные действия приведут к аналогичным шагам со стороны России. «Активность составителей и инициаторов так называемых черных списков без нашего ответа не останется», — заключил посол и подчеркнул, что в этом году «литовская сторона буквально набросилась на наших артистов».

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Исаков считает, что причина подобной практики состоит в том, что Вильнюс старается подчинить культурную жизнь политической повестке. Сначала неугодным в Литве «за сознательное отрицание территориальной целостности Украины» стал Филипп Киркоров, а недавно началась кампания против российского пианиста Николая Луганского, который несколько лет назад выступал в Донецке, напомнил он.

В то же время Исаков надеется на позитивные перемены в будущем. «В целом у меня нет сомнений, что здравый смысл в конечном счете восторжествует», — заключил он. Однако сейчас, отметил дипломат, отношения между странами переживают не лучшие времена. «Российско-литовские отношения, к сожалению, как уже неоднократно подчеркивалось нами, находятся в самой низшей точке за всю новейшую историю их существования», — отметил Исаков.

В конце сентября спикер законодательного собрания Литвы Виктория Чмилите-Нильсен говорила, что власти страны готовятся установить критерии, в соответствии с которыми зарубежным исполнителям будет предоставляться возможность выступать перед литовской публикой.

Филиппа Киркорова внесли в черный список в Литве миграционной службой страны в начале 2021 года. МИД республики обосновал данный запрос тем, что артист во время посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины». Кампания против пианиста Луганского развернулась осенью. Литовские политики требовали запретить его гастроли, потому что Луганский якобы постоянно выступает в неподконтрольной Киеву части Донбасса. В итоге концерт, который должен был пройти в Вильнюсе, пришлось отменить. Официальной причиной назвали проблемы со здоровьем у музыканта.