В Великобритании оцифруют и обнародуют королевские архивы

Королева Великобритании Елизавета II ищет специалиста, который займется оцифровкой «сокровищ», пишет Daily Mail.

Специалист будет получать заработную плату в размере 24 тысяч фунтов стерлингов в год (около 2,3 миллиона рублей). В объявлении указано, что ищут кандидата, внимательного к деталям, обладающего навыками организации и планирования. Работать эксперт будет в Виндзорском замке с февраля 2022 года. Работе он будет уделять 37,5 часа в неделю и получит за год 33 дня отпуска.

В обязанности человека будут входить помощь с архивами, а также оцифровка «документальных материалов перед их передачей на постоянное хранение». Планируется, что часть материалов будет обнародована.

«Присоединяйтесь к нашей команде экспертов для создания ценного контента для широкого общественного доступа», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что британская королева начала передачу власти принцу Чарльзу. Поводом для таких новостей стало ухудшающееся здоровье 95-летней королевы.