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Швыряющего багаж в аэропорту Внуково грузчика сняли на видео

В аэропорту Внуково засняли грузчика, неосторожно обращавшегося с багажом пассажиров

Грузчика, неосторожно обращавшегося с багажом пассажиров в московском аэропорту Внуково, сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На размещенных в сети кадрах видно, как сотрудник авиагавани со всей силы швыряет чемоданы, которые выгружают из самолета, в багажник машины. Можно заметить, как некоторые сумки пролетают мимо дверей и падают на землю. «А на этом (чемодане — прим. "Ленты.ру") написано "хрупкое" как раз», — прокомментировал автор ролика очередной бросок грузчика.

Также в кадр попал процесс выгрузки багажа из грузового отсека воздушного судна. Работники аэропорта, которые не попали в кадр, скидывают чемоданы с высоты нескольких метров — в результате сумки скатываются кубарем по железной лестнице и падают на асфальт.

Ранее в августе россиянин решил тайно пробраться на летное поле через отсек досмотра багажа и застрял в устройстве для сканирования грузов. На опубликованных в сети кадрах видно, как оказавшись внутри отсека, турист собирается пройти дальше против движения движущейся ленты, однако не удерживает равновесие и падает, зацепившись рюкзаком за ограждение.

Мария Гейн
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