Nike выпустил футбольные бутсы на каблуках за 46 тысяч рублей

Американский производитель спортивных товаров Nike совместно с японским люксовым брендом Comme des Garcons выпустил футбольные бутсы на каблуках. Об этом сообщает Hypebae.

Речь идет о черных и белых кроссовках с фирменных логотипом Nike контрастного цвета на трехсантиметровых каблуках. Модель CDG x Nike HO21 Premier была впервые представлена на показе женской одежды Comme des Garçons и вошла в коллекцию осень-зима 2021 под названием «Пейзаж теней». Стоимость пары бутсов составляет 633 доллара (46 тысяч рублей). Отмечается, что в настоящий момент новинка полностью распродана на официальном сайте американской марки.

Автором обуви является креативный директор Comme des Garçons Рей Кавакубо. Известно, что на создание бутсов на каблуках ее вдохновила аналогичная модель Tiempo Premier, выпущенная компанией Nikе в 1922 году.

В июне Nike подняли на смех в сети за новые кроссовки, в дизайне которых использовались буквы греческого алфавита. Речь идет о стилизованной модели Air Force 1 Lows, которую посвятили богине победы из греческой мифологии Нике (Nike). На пятке правого ботинка серебристой нитью вышили пальмовая ветвь, а на пятке левого — греческие буквы, которые, по задумке дизайнеров, должны читаться как «Нике». Одна из пользовательниц Twitter обратила внимание на ошибку в написании слова: по правилам языка оно произносится как «пикс».