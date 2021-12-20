На портале «Госуслуг» появится более 100 новых сервисов. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Правительство продолжает расширять список услуг, которые можно будет получить через единый портал. Со следующего года там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что ранее подобные услуги были доступны только на онлайн-площадках субъектов РФ, на сайтах профильных ведомств, но не предоставлялись в электронной форме.

«Речь идет о некоторых пособиях на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций и ряде других услуг, в том числе регистрации прав на недвижимость. Это удобно: тем, кто купил дачу либо участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать в другой город», — пояснил политик.

Кроме того, субъекты РФ смогут размещать на едином портале прочие дополнительные сервисы. По словам Мишустина, на портале будут доступны такие услуги, как аттестация школьных учителей, оформление заявок на социальное обслуживание и предоставление бесплатного жилья.

Ранее портал «Госуслуг» поставил рекорд по количеству посещений. По словам главы «Ростелекома» Михаила Осеевского, ресурс за одни сутки посетило более 20 миллионов человек. Помимо этого, он отметил, что сегодня около 80 процентов основных сервисов и услуг россияне могут получать дистанционно — и «подавая заявку, и получая ответ».