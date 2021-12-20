Девушка сделала фото теста на коронавирус и получила неожиданное поздравление

Журналистка The Independent Холли Бакстер (Holly Baxter) поделилась историей о том, как опубликовала у себя на странице в Instagram положительный тест на антитела к коронавируса, а ее тетя восприняла публикацию как объявлении о беременности. Ответ родственницы девушка опубликовала в Twitter, а некоторые пользователи посчитали, что в будущем пост станет мемом.

Бакстер сделала фотографию теста на антитела к COVID-19, и опубликовала результат, на котором было отмечено две полоски, в Stories в Instagram. Анализ был похож на тест на беременность, поэтому девушка получила в ответ на тест неожиданное поздравление от тети. «Это так чудесно! Это такая прекрасная новость для всей нашей семьи», — рассказала женщина.

Публикация, которая набрала более 33 тысяч лайков и 1,5 тысячи ретвитов, рассмешила пользователей. «У вас есть два варианта. Один из них — легкое разочарование. Второе — улыбающееся лицо с открытым ртом и счастливыми глазами», — прокомментировал твит один из пользователей. «Единственное истинно британское решение — из неловкости притворяться в течение следующих 18 лет, что у вас есть ребенок», — пошутила в ответ девушка. «Это точно станет мемом», — добавил еще один комментатор.

Ранее иностранец впервые приготовил борщ и позабавил читателей. Автор поста признался, что плохо говорит по-русски, но увлекается готовкой блюд из славянских кухонь. В комментариях к фотографии иностранца многие россияне отметили, что у блюда, запечатленного на снимке, мало общего с борщом.