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Росмолодежь и #МЫВМЕСТЕ пригласили волонтеров для участия в новогодних акциях

Росмолодежь и проект #МЫВМЕСТЕ пригласили волонтеров для участия в новогодних акциях

Фото: страница «Росмолодежь» во «ВКонтакте»

Накануне новогодних праздников Росмолодежь и партнеры проекта #МЫВМЕСТЕ запустили ряд волонтерских акций для детей и взрослых, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Принять участие может любой желающий в каждом российском регионе.

Так, в рамках акции «Елка желаний» можно исполнить чью-то мечту и подарить маленькое новогоднее чудо. Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф, выбрать удобный для себя регион и цену подарка. Затем нужно снят открытку с интерактивной елки, связаться с мечтателем и исполнить его желание.

Участники акции «Новый год в каждый дом» детям поздравят детей с ограниченными возможностями, из малообеспеченных семей и малышей, которые проводят праздники в больницах. Стать одним из волонтеров просто – нужно зайти на сайт новыйгод.мывместе.рф, оставить заявку и найти контакты организаторов в регионах.

В рамках акции «Новый год в каждый дом» пожилым людям подарки от волонтеров получат пенсионеры, которые находятся на самоизоляции или остались одни в новогодние праздники. Чтобы принять участие, нужно на сайте новыйгод.мывместе.рф найти нужную акцию и оставить заявку на участие.

Также можно принять участие в акции благодарности «Спасибо врачам». Ее участники-волонтеры украсят больницы к Новому году, на елки повесят открытки от людей, чьи жизни были спасены, а врачам подарят сладости, которые испекут участники акции. Для участия в этой акции также нужно на сайте новыйгод.мывместе.рф найти нужную акцию и выбрать удобное время.

В рамках акции «Корзины радости» в тысячах супермаркетов появятся корзины, куда любой желающий сможет положить подарок детям или пожилым людям. Принять участие просто: нужно найти «корзину радости» в одном из магазинов вашего города и оставить в ней сладкий подарок или игрушку для ребенка, связаться с организатором акции в вашем регионе (контакты на сайте новыйгод.мывместе.рф), записаться в ряды волонтёров и доставить подарки адресатам.

Подробнее со всеми акциями можно ознакомиться на сайте новыйгод.мывместе.рф

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Татьяна Романова
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