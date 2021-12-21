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Шольц выразил Путину обеспокоенность ситуацией на границе Украины

Канцлер ФРГ Шольц заявил президенту РФ Путину о необходимости деэскалации на Украине
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Fabio Cimaglia/ Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность по поводу ситуации на границе Украины. Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ, передает РИА Новости.

Отмечается, что стороны говорили об усилении российского военного присутствия на украинской границе. Шольц заявил Путину о срочной необходимости деэскалации.

Ранее 21 декабря президент России созвонился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили по телефону предложенные Россией гарантии безопасности в Европе, ситуацию на Украине и возможность проведения нового саммита в «нормандском формате».

Марина Совина
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