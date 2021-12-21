Шольц выразил Путину обеспокоенность ситуацией на границе Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность по поводу ситуации на границе Украины. Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ, передает РИА Новости.

Отмечается, что стороны говорили об усилении российского военного присутствия на украинской границе. Шольц заявил Путину о срочной необходимости деэскалации.

Ранее 21 декабря президент России созвонился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили по телефону предложенные Россией гарантии безопасности в Европе, ситуацию на Украине и возможность проведения нового саммита в «нормандском формате».

