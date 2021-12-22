Группа российских подростков предстанет перед судом за похищения и изнасилования

В Биробиджане предстанут перед судом две россиянки 24 и 19 лет, их 20-летний приятель и трое подростков за похищения, изнасилования и угрозы убийством. О завершении расследования дела в среду, 22 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, первой жертвой стала 16-летняя девушка. 14 октября 2020 года находившаяся в нетрезвом виде 24-летняя обвиняемая напала на нее из ревности. Избив школьницу, она втолкнула ее в автомобиль, где удерживала, била и издевалась. Позже напавшая доставила несовершеннолетнюю в свою квартиру, где снова сильно избила и пообещала убить, если та обратится в полицию.

23 октября россиянка вместе с группой подростков похитила 19-летнюю девушку, которую привезла в квартиру к знакомым. Там в отношении похищенной совершили действия сексуального характера. Свои издевательства они снимали на камеры телефонов. Позже записи были опубликованы в одном из мессенджеров.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений признали обе совершеннолетние девушки, остальные фигуранты не признали вину или признали частично. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.