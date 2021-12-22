США решили поставлять комплексы Javelin еще одной европейской стране

США решили поставлять противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin еще одной европейской стране. Как сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона, власти одобрили поставку в Литву на 125 миллионов долларов, передает РИА Новости.

«Госдепартамент вынес определение, одобрив возможную иностранную военную продажу правительству Литвы ракет Javelin и сопутствующего оборудования на оценочную стоимость 125 миллионов долларов», — отметили военные, добавив, что конгресс Соединенных Штатов был уведомлен об этой сделке.

Вильнюсу, с учетом поступивших запросов, будет направлена 341 ракета FGM-148F и 30 командно-пусковых блоков ПТРК Javelin, а также зарядные блоки, тренажеры и справочные материалы, будет производиться техническое сопровождение.

Ранее Пентагон сообщил, что США в октябре 2021 года передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. Соответствующий пакет военной помощи утвердил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

