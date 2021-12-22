Нидерланды потребовали пожизненного заключения для обвиняемых по делу МН17

Прокуратура Нидерландов запросила пожизненное заключение для обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего рейс МН17. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такую меру наказания требуют для всех четырех обвиняемых — бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (более известного как Стрелков), бывшего командира ГРУ ДНР Сергея Дубинского, Олега Пулатова и бывшего командира подразделения ГРУ ДНР Леонида Харченко.

При этом судебные слушания по делу о крушении MH17 приостановлены до 7 марта 2022 года.

Слушания дела об авиакатастрофе малайзийского Boeing 777 по существу начались 7 июня. Суд пытается выяснить, был ли самолет сбит комплексом «Бук», откуда могли выпустить ракету и какова роль четверых обвиняемых — россиян Гиркина, Дубинского, Пулатова, а также украинца Харченко.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.