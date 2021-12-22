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Россиянам рассказали об опасности после отмены обязательного техосмотра

Автоэксперт Кадаков: на дороги может вернуться инструментальный контроль ГИБДД

Фото: Aleksander Polyakov / Reuters

После отмены обязательного техосмотра (ТО) на дороги может вернуться забытый инструментальный контроль, который будут осуществлять сотрудники ГИБДД. О такой опасности после отмены обязательного ТО в беседе с Quto.ru рассказал автомобильный эксперт и член рабочей группы по защите прав автовладельцев Максим Кадаков.

Согласно поправкам, если у водителя есть диагностическая карта, то он освобождается от инструментальной проверки. Однако в них есть оговорка, по которой это будет исключаться в случае визуального обнаружения признаков технической неисправности, создающей угрозу безопасности движения.

«Получается, что даже те автомобилисты, у которых будет диагностическая карта, не получают гарантий, что их не проверят на дороге. Органолептическим способом можно установить, предположить какие-то неисправности и выписать соответствующее предписание», — объяснил автоэксперт.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного автотранспорта россиян. Его нужно будет проходить только при постановке машины на учет, при смене владельца, а также при изменении конструкции автомобиля.

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Никита Абрамов
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