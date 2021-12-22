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Трамп объяснил отказ помиловать Ассанжа и Сноудена

Экс-президент США Трамп о делах Ассанжа и Сноудена: суд разберется сам

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп объяснил, почему не стал издавать указы о помиловании бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом он рассказал в интервью Daily Wire.

По утверждению экс-главы Белого дома, он оказался перед дилеммой. «С одной — это вроде шпионская история происходит, а с другой — кто-то, кто разоблачил реальные преступления», — сказал он, добавив, что решил предоставить суду возможность разобраться самостоятельно.

При этом Трамп согласился, что некоторые вскрытые Ассанжем и Сноуденом «плохие вещи» повредили репутации США и отбросили страну назад.

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Сноуден в 2013 году оказался в центре международного скандала, передав журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. После этого он бежал из США и параллельно попросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России, где в итоге и получил разрешение на пребывание. В США ему вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

В октябре 2016 года, незадолго до выборов президента США, сайт WikiLeaks опубликовал переписку Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В письмах затрагивались вопросы ядерной энергетики, а также пожертвований в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых. В распространении этих данных и провале на выборах Клинтон обвинила Россию. Американское министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы. В 2020 году Трамп обещал помиловать Ассанжа, если бы тот назвал источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов.

Марина Совина
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