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Российская цыганка продала золото и открыла приют для животных

Жительница Екатеринбурга открыла приют для животных после того, как как ранили ножом

Фото: Margarita Kosior / Unsplash

Жительница Екатеринбурга несколько лет назад заступилась за женщину, на которую напали, и получила удар ножом. С тех пор она решила изменить свою жизнь и открыла приют для животных. Историю наполовину цыганки Елены Телегиной рассказал портал Е1.

Мать женщины была русской, отец — цыганом. До ранения Телегина добилась высокого поста в строительном бизнесе: начинала с работы на стройке, а через некоторое время открыла собственную фирму. «Все цыганские обычаи я нарушила — ношу брюки, стригу и крашу волосы. Сейчас в основном общаюсь только с русской частью семьи», — рассказала Телегина.

До открытия приюта женщина много лет помогала людям: пускала пожить рабочих со стройки, помогала бездомным и старикам. Несколько раз в ответ на добро Телегина получала подлые поступки: например, одна волонтерка стала продавать корм из приюта. Однако все зло возвращается бумерангом, считает женщина.

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После того, как ее в 2012-м году выписали из больницы, екатеринбурженка занялась спасением животных. «Я сдала в ломбард все золото, что у меня было, в итоге вышло около трех миллионов рублей. На эти деньги больше шести лет я содержала кошек и собак», — рассказала Телегина.

Она также отметила, что и сейчас помощи не просит: только иногда пишет в соцсетях, что можно привезти корм. Все подопечные в приюте содержатся бесплатно. Когда кого-то забирают в семью, женщина предупреждает, что если животное не прижилось в доме, его можно вернуть.

«У меня после травмы появилось что-то вроде дара. Я вижу людей: добрые они или злые. Поэтому не каждому готова отдать животное. Я бы могла зарабатывать снятием порчи, но только один раз я это использовала, помогла дочке подруги», — призналась цыганка и подчеркнула, что все деньги и здоровье вложила в приют.

За каждым питомцем здесь стоит своя история: кого-то Телегина лечит, кого-то спасает от усыпления в ветеринарных клиниках. «Однажды она даже нашла котенка на свалке: его завязали в мусорный пакет. Когда проходишь между жизнью и смертью, понимаешь, что деньги — не главное в жизни. (...) Нужно ценить дружбу и репутацию», — подчеркнула общественница.

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Варвара Кошечкина
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