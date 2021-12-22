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Россиянин нашел в Ростовской области 400-килограммовый череп мамонта

Россиянин вышел на прогулку в Ростовской области и неожиданно раскопал череп мамонта

Кадр: John Mironov / YouTube

На побережье Таганрогского залива в Ростовской области местный житель нашел останки трогонтериевого мамонта, или степного слона, чей примерный возраст составил около 600 тысяч лет. Он сфотографировал 400-килограммовый череп животного и отправил снимки специалистам. Неожиданная находка заинтересовала «Науку-PRO». В итоге новый сюжет вышел на YouTube-канале просветительского проекта.

Россиянин вышел на прогулку по побережью. В один момент он заметил часть кости, которая торчала из-под земли, и начал вытягивать. Местный житель знал, что с 2015 года в этом месте часто проводятся палеонтологические раскопки. В связи с этим он осторожно расчистил предмет от земли и сфотографировал. Ученые, просмотревшие снимки, выехали на место находки.

Уточняется, что кости мамонта оказались очень тяжелыми: их вес составил около 400 килограммов. Ученые также выяснили, что степному мамонту на момент гибели было около 50-60 лет. Предполагается, что животное отправилось на поиски пищи, но не смогло пройти через лиман, застряло в иле и глине. Есть также версия, что мамонт скончался из-за болезни. При этом на костях исследователи не заметили травматических следов от человека или хищников.

«На самом деле это одна из завершающих находок скелета, который мы здесь копаем на протяжении нескольких лет, — рассказал доцент ЮФУ Вадим Титов. — Каждый год мы приезжаем и по кости выкапываем то, что вымывает из этого обрыва». Он пояснил, что кости одного и того же животного находятся сейчас в разных местах, так как их постепенно размывало течение.

В настоящее время найденные останки степного мамонта переданы в Азовский археологический заповедник. Позднее специалисты соединят их вместе и представят на экспозиции.

Ранее под Астраханью палеонтологи нашли скелет мамонта, жившего около 115 тысяч лет назад. Ученые раскопали его череп, бедренные, берцовые, пяточные кости, коленную чашечку, фаланги пальцев, а также фрагменты ребер и позвоночника. Уже известно, что найденный мамонт — самка.

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Варвара Кошечкина
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