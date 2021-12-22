Девушка избитого фигуриста назвала его диагноз

Российская керлингистка Анна Сидорова назвала диагноз олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, избитого в Москве. Ее цитирует Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

«У Димы подтвердилась сильная травма головы. Более того, это не просто сотрясение — есть гематома мозга», — поделилась девушка фигуриста. По словам спортсменки, врачи рекомендовали внимательно следить за гематомой, поскольку неизвестно, как она будет вести себя дальше.

Ранее Сидорова уточнила, что Соловьеву придется провести в больнице минимум десять дней. Она добавила, что рада огласке, которую получила история. «Другие люди должны увидеть на этом примере, что так себя вести нельзя и такого быть не должно», — сказала керлингистка.

Олимпийский чемпион стал жертвой нападения 21 декабря, когда вступился за свою девушку. Злоумышленники были задержаны, а сам пострадавший госпитализирован с травмой головы. Фигурист находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Момент нападения запечатлела камера видеонаблюдения.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.