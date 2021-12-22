Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
КХЛ - регулярный чемпионат
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
КХЛ - регулярный чемпионат
Верона
Сегодня
20:30 (Мск)
Фиорентина
Италия - Серия А|19-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:45 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Кубок лиги|1/4 финала
Лорьян
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Франция - Лига 1|19-й тур
Атлетик Б
Сегодня
23:30 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|21-й тур
Спорт

Девушка избитого фигуриста назвала его диагноз

Керлингистка Сидорова о диагнозе Соловьева: это не просто сотрясение, есть гематома мозга

Фото: Telegram-канал «Олимпийский комитет России»

Российская керлингистка Анна Сидорова назвала диагноз олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, избитого в Москве. Ее цитирует Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

«У Димы подтвердилась сильная травма головы. Более того, это не просто сотрясение — есть гематома мозга», — поделилась девушка фигуриста. По словам спортсменки, врачи рекомендовали внимательно следить за гематомой, поскольку неизвестно, как она будет вести себя дальше.

Ранее Сидорова уточнила, что Соловьеву придется провести в больнице минимум десять дней. Она добавила, что рада огласке, которую получила история. «Другие люди должны увидеть на этом примере, что так себя вести нельзя и такого быть не должно», — сказала керлингистка.

Олимпийский чемпион стал жертвой нападения 21 декабря, когда вступился за свою девушку. Злоумышленники были задержаны, а сам пострадавший госпитализирован с травмой головы. Фигурист находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Момент нападения запечатлела камера видеонаблюдения.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
«Газпром» приостановил поставки по трубопроводу «Ямал — Европа»
Блогерша раскрыла три распространенные причины выпадения волос
Тутберидзе оценила шансы на приглашение Туктамышевой в свою группу
Торги на Мосбирже открылись ростом
Названы сроки поступления Су-57 в войска
ФСБ задержала ректора Казанского университета по делу об убийстве депутата
США привлекут автомобили к спасению планеты
Генерал ФСБ рассказал о главных угрозах безопасности России в 2022 году
В Египте повысили минимальные цены на проживание в отелях
Стала известна цена самой дешевой квартиры без туалета в Москве
Ректора Казанского университета задержали в ходе спецоперации ФСБ
Дело полковника ФСБ об афере на 600 миллионов рублей закроют и освободят его
Из американского фонда помощи в пандемию украли 100 миллиардов долларов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter