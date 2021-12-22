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На Украине попросят мир признать голодомор геноцидом

Спикер Рады Стефанчук попросит зарубежные парламенты признать голодомор геноцидом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о намерении в январе 2022 года попросить спикеров парламентов мира признать голодомор 1932-1933 годов на Украине геноцидом. Об этом он высказался на ежегодной конференции украинских послов «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства», передает «Интерфакс-Украина».

Стефанчук сравнил голодомор с холокостом и назвал вопрос его признания фундаментально важным для создания и развития украинского государства.

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Спикер призвал послов Украины поддержать его инициативу и убедить зарубежных парламентариев признать «страшное преступление Советского Союза и коммунистического режима».

«Я думаю, что весь украинский народ будет искренне благодарен, если наши послы во всех странах будут способствовать принятию соответствующих решений правительствами и парламентами мира», — подчеркнул Стефанчук.

На Украине голодомором называют голод 1932-1933 годов, затронувший значительную часть Советского Союза. От него также пострадали Южный Урал, Нижнее и Среднее Поволжье, Северный Кавказ, Центрально-Черноземная область, Западная Сибирь и Казахстан. При этом в Киеве пытаются политизировать голод того периода и называют его геноцидом украинского народа.

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Георгий Нестеров
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