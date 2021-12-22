В Дагестане выделят стипендии молодым ученым

Власти Дагестана выделят стипендии молодым ученым республики, отличившимся в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в текущем году был инициирован республиканский конкурс «Лучший молодой ученый» по шести направлениям научной деятельности.

«Кроме того, мы получили поддержку со стороны председателя правительства Дагестана Абдулпатаха Гаджиевича [Амирханова] об учреждении этого конкурса в качестве ежегодного. Также премьер-министром республики поддержана наша вторая инициатива о выделении стипендий лучшим молодым ученым, соответствующий документ на подписании у председателя правительства», — рассказал врио образования и науки Дагестана Яхъя Бучаев.

Он считает, что подобные меры будут способствовать повышению интереса молодежи к науке. «На сегодняшний день из общего числа занятых в научной деятельности 30% составляет молодые ученые, это достаточно высокий показатель. Лидером является Дагестанский государственный университет и Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН», — отметил Бучаев.