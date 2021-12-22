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В МГУ рассказали о многочисленных прогулах девятилетней студентки

Факультет психологии МГУ сообщил, что 9-летняя Теплякова с сентября не посещала занятия

Кадр: СЕГОДНЯ / YouTube

В Московском государственном университете (МГУ) имени М. В. Ломоносова рассказали о многочисленных прогулах девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Оказалось, что девочка с 8 сентября не посещала занятия в вузе. Такое заявление сделала пресс-служба факультета психологии, пишет ТАСС.

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На просьбы учебного отдела предоставить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет до настоящего времени так и не получил никакого ответа. В академической среде пропуск занятия без уважительной причины расценивается как прогул.

На факультете также отметили, что складывающаяся ситуация вокруг девочки из-за ее родителей вызывает беспокойство.

21 декабря в сети появилось видео, на котором отец Алисы Евгений Тепляков нападает на завкафедрой во время экзамена дочери. На кадрах видно, как он на глазах у Алисы пытается подойти к сотруднику университета и что-то громко кричит.

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Евгения Куликова
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