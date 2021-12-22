Песков исключил вероятность прописанных вопросов на пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность того, что вопросы на пресс-конференции российского лидера Владимира Путина могут быть прописаны. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Песков прокомментировал заявления некоторых СМИ-иноагентов о том, что вопросы главе государства могут быть подготовлены заранее. Он отметил, что нельзя заранее прописать вопросы, потому что СМИ-иноагенты тоже принимают участие в данном мероприятии и спрашивают у президента. «То есть если они считают, что их вопросы тоже заранее прописаны... Они легко прогнозируются», — подчеркнул представитель Кремля.

Помимо этого, он рассказал, что эксперты, аппарат правительства готовят к мероприятию справочные материалы для президента, прогнозируют возможные темы и очень часто попадают.

Ранее Песков заявил, что СМИ-иноагенты примут участие в предстоящей пресс-конференции Путина. «Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным. Он никоим образом не запрещает работу. СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги живут», — подчеркнул представитель Кремля. Пресс-секретарь отметил, что не нужно преувеличивать и искать в этом нюансы.

