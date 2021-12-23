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В Адыгее обновят экспозиции и программы музея традиций и истории республики

В Национальном музее появится «Адыгская усадьба» и обновится экскурсионная программа

Фото: страница «Национальный музей Республики Адыгея» во «ВКонтакте »

В Адыгее готовятся к открытию Национального музея республики, в котором проходит масштабная реконструкция. Об этом пишет газета «Адыгэ макъ».

Так, в обновленном музее появится экспозиция под открытым небом «Адыгская усадьба». Ее гости смогут увидеть обстановку традиционного адыгского дома, различные мастерские (гончарная, и мастерская по плетению), а также некоторые исторические и современные выставки.

Посещение «Адыгской усадьбы» войдет в туристическую программу «Один день в музее», которая представляет собой культурное погружение в прошлое, знакомящее гостей музея с историей, традициями и обычаями республики. В рамках экскурсии также предлагается тематический завтрак, включающий блюда национальной кухни.

Продолжением программы является «Ярмарка ремесел», где можно будет посетить мастер-классы по традиционным ремеслам адыгов (золотое шитье, изготовление изделий из дерева, валяние войлока), и познакомиться с адыгскими обычаями и обрядами. Например, попробовать воссоздать обряд адыгской свадьбы, пройти обучение адыгским танцам и поучаствовать в джэгу (адыгское игрище — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в декабре аналитики составили рейтинг российских регионов с самыми необычными и вкусными блюдами, которые местные жители готовят на Новый год. Так, первое место заняла Республика Татарстан, на втором разместился Ставропольский край, третью строчку разделили Республика Адыгея и Краснодарский край.

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Дарья Рыбак
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