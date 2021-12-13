Названы регионы России с самыми вкусными новогодними блюдами

Аналитики составили рейтинг российских регионов с самыми необычными и вкусными блюдами, которые местные жители готовят на Новый год. Исследование глобального маркетплейса для автодорожных поездок BlaBlaCar поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Так, на первом месте разместилась Республика Татарстан, праздничные блюда которой символизируют достаток и счастье. Таковыми считаются вак беляш (сочные пироги на кефире), губадия (пирог с многослойной начинкой) и урама (фигурный хворост из теста).

Вторую строчку рейтинга занял Ставропольский край, где проживает большая диаспора ногайцев. Представители этого народа обычно угощаются бешбармаком, хинкали и пельменями казан-боьрек.

Третье место разделили Республика Адыгея и Краснодарский край. Жители этих регионов на праздники готовят блюда, рецепт которых не менялся на протяжении последних ста лет. Среди них —жареная индейка и щипс, традиционный соус из бульона и ашрай (луковый суп на молоке).

Четвертое место заняла Удмуртия, где на Новый год готовят блины в печи и перепечи — корзиночки из теста с разнообразной начинкой: мясом, грибами, картофелем, кашей и редькой.

Также аналитики отметили Республику Бурятию и Иркутскую область, где проживает самая большая бурятская диаспора России. Новый год в этих регионах принято встречать «с чистыми помыслами», что символизируют угощения белого цвета на праздничном столе: молочные продукты (творог, сметана, брынза и курунга) и буузы — крупные пельмени, по форме напоминающие юрту.

Ранее в декабре ученые Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИР) занялись разработкой рекомендаций по приготовлению медуз из Азовского моря. Специалисты изучили химический состав медуз, их характеристики, микробиологические показатели и способы сохранения качества медуз в охлажденном виде.