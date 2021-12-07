В России задумались о поедании медуз из Азовского моря

Резкий рост численности медуз в Азовском море сделал актуальной задачей их промышленное освоение, в связи с чем ростовские ученые предложили использовать этот вид в пищу. Специалисты приступили к разработке рекомендаций по организации промысла медуз, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИР).

Так, ученые изучили химический состав медуз, их характеристики, микробиологические показатели и способы сохранения качества медуз в охлажденном виде. Поскольку в России медуз в пищу не употребляют, учитывался опыт стран Азии, в том числе Китая, по добыче медуз в пищевых целях.

«Начаты работы по получению соленых, термически обработанных полуфабрикатов, сушеной, охлажденной и мороженой медузы. Уже разработаны рецептуры пищевой продукции с использованием полуфабрикатов медуз. Это пресервы, первые блюда, салаты, крекеры, мармелад», — рассказала ведущий научный сотрудник сектора технологий переработки водных биоресурсов отдела «Керченский» АзНИИР Светлана Чернявская.

Ранее известный подводный оператор Дмитрий Рудась заснял самую больше в мире медузу — волосистую цианею (Cyanea capillata). Это морское существо может достигать двух метров в диаметре купола и иметь щупальца до 30 метров в длину.