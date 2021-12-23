Путин рассказал о бесхитростном предложении России Западу

Россия прямо предложила странам Запада отказаться от дальнейшего продвижения НАТО на восток. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

«Без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО дальше на восток быть не должно», — рассказал глава государства, комментируя озвученные Москвой предложения по гарантиям безопасности.

Он также отметил, что пока российские власти наблюдают в целом позитивную реакцию на свою инициативу со стороны Вашингтона. При этом Путин добавил, что сейчас в данном вопросе мяч находится на стороне Запада.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.