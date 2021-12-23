Путин пообещал подумать о чемпионате мира по хоккею в регионах

Российские регионы, в частности Уфа, способны провести чемпионат мира по хоккею, отметил президент страны Владимир Путин в ходе пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистки из Уфы, возможно ли провести чемпионат мира в столице Республики Башкортостан, Путин назвал отличной командой местный «Салават Юлаев», но добавил, что в настоящее время не готов ответить на вопрос о проведении там мирового первенства.

Путин напомнил, что в 2023 году чемпионат мира пройдет в Санкт-Петербурге. Добавить к его проведению Уфу невозможно, но президент подчеркнул, что город в состоянии провести международные соревнования самого высокого уровня. «Подумаем об этом предложении», — пообещал он.

Глава государства также напомнил, что вопрос проведения зависит не только от российских властей, но и от Международной федерации хоккея.

