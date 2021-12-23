Песков оценил готовность России начать переговоры по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин уже говорил о готовности России начать переговоры по гарантиям безопасности в Европе как можно скорее. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос РИА Новости, готова ли Россия приступить к консультациям на фоне заявлений Вашингтона о том, что США хотят обсуждать свою обеспокоенность действиями Москвы, а также что они не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО​​​.

«Президент Путин уже говорил о нашей готовности начать переговоры как можно скорее», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США и Россия ведут диалог на дипломатическом уровне и обсуждают предложения последней по гарантиям безопасности. Она подчеркнула, что американские власти уже не готовы идти на некоторые условия Москвы: в частности, на соглашения о нерасширении НАТО на восток.