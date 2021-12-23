Задержана бросившая голых детей зимой в овраге россиянка

В Энгельсе Саратовской области полицейские задержали жительницу Аткарского района, подозреваемую в преступлениях против своих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Надежда Волошина. По данным следствия, задержанная зимой бросила своих детей голыми в овраге.

По словам Волошиной, 43-летнюю мать доставили в следственный отдел. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также сотрудники СКР намерены дать оценку условиям жизни в семье задержанной, а также действиям органов профилактики. Против россиянки возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью») и части 3 статьи 30 — пунктах «а», «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью»).

По версии следствия, 22 декабря женщина была дома вместе с пятилетней дочерью и восьмилетним сыном. Рассердившись на детей за непослушание, она стала душить их шарфом, пока те не перестали подавать признаков жизни. Затем она вынесла их голыми на улицу и бросила в овраге, после чего скрылась. Их нашли в тот же день. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мальчика и госпитализировала девочку. За ее жизнь борются врачи. По данным уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Татьяны Загородней, девочка пережила клиническую смерть.