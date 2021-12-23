Захарова ответила на заявление Украины о прекращении огня в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на совместное заявление министра обороны и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) по итогам заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Комментарий размещен на официальном сайте ведомства.

Она обратила внимание на то, что меры по усилению режима прекращения огня были подписаны Киевом, Донецком и Луганском при посредничестве России и ОБСЕ и вступили в силу 27 июля 2020 года.

«Все это время Донецк и Луганск соблюдали и продолжают соблюдать все обязательства по этому документу и неизменно призывали к тому же Киев в переговорах. В свою очередь Украина постоянно уклонялась от его выполнения, продолжала обстрелы территории Донбасса, в сентябре 2020 году прекратила предусмотренное "мерами" прямое взаимодействие с Донбассом для оперативного предотвращения перестрелок», — подчеркнула представитель ведомства.

Также Захарова добавила, что в конце сентября главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сделал заявление, позволяющие военнослужащим открывать огонь по своему усмотрению. Как отмечается в заявлении, это было выходом из достигнутых договоренностей. По ее словам, Россия рассчитывает на то, что Киев будет выполнять все обязательства по обеспечению «устойчивого перемирия на востоке Украины».

22 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все стороны Трехсторонней контактной группы по Донбассу договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в регионе. «Наши многомесячные усилия по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня окупились», — написал Ермак. Он назвал договоренности «шагом к деэскалации на востоке».