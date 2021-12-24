51-летняя модель Maxim раскрыла секрет своей стройности

Могодетная австралийка, которая выглядит намного моложе своего возраста, раскрыла секрет своей стройности. На ее рекомендации по похудению обратили внимание журналисты Daily Mail.

51-летняя Джина Стюарт (Gina Stewart), которая числится в списке 100 самых сексуальных моделей по версии журнала Maxim, регулярно публикует на своей странице в Instagram снимки в откровенных нарядах. Поклонники часто просят женщину рассказать о том, как ей удается поддерживать себя в форме, поэтому героиня материала создала отдельный аккаунт, где делится своими методами.

Так, в одной из последних публикаций знаменитость рассказала, что ежедневно пьет имбирную воду. По ее словам, она помогает ускорить метаболизм и способствует похудению.

«Многие острые специи, включая перец чили, имбирь и куркуму, улучшают метаболизм. Имбирь содержит более 60 микроэлементов, 30 аминокислот, 500 ферментов, которые благоприятно влияют на здоровье. Имбирь очень полезен для снятия стресса, увеличения выработки B12 в организме и многого другого», — подчеркнула она.

Стюарт уверяет, что регулярное потребление такого напитка поможет сжечь весь жир с талии, спины и бедер.

В октябре выглядящая на 30 лет зрелая женщина раскрыла секрет своей молодости. Англичанка заверила, что никогда не делала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты, и призналась, что залог ее красоты заключается в уходовых средствах и правильном макияже.