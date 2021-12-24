Нарколог Минздрава назвал россиянам допустимую дозу алкоголя в новогоднюю ночь

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин назвал россиянам допустимую дозу алкоголя в новогоднюю ночь. Он рассказал изданию «Подмосковье сегодня», что не бывает «безопасной дозы».

Тех, кто все же решил выпивать, врач призвал отдавать предпочтение некрепким напиткам. По его словам, одного бокала сухого вина будет достаточно.

«Главное — не превращать новогоднее застолье с алкоголем в длительный "марафон", когда спиртные напитки употребляют чуть ли не каждый день на протяжении праздников», — объяснил специалист. Также Холдин посоветовал не смешивать напитки разной крепости, особенно газированные с крепким алкоголем. Кроме того, важно закусывать алкоголь, чтобы он медленнее всасывался.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева дала россиянам совет по употреблению алкоголя в новогоднюю ночь. По ее словам, не стоит смешивать разные алкогольные напитки. По ее словам, нужно выбрать какой-то один напиток, чтобы избежать отравления.