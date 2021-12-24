Президент Приднестровья оценил заинтересованность Молдавии в переговорах

Президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь пока не видит заинтересованности у Кишинева в проведении переговоров в формате «5 плюс 2» (Молдавия, Приднестровье, РФ, Украина, ОБСЕ) по приднестровскому урегулированию. Его слова передает РИА Новости.

«Второго декабря я направил госпоже Майе Санду письмо, передал через миссию ОБСЕ, с просьбой все-таки побыстрее назначить политического представителя и созвать данный формат», — заявил лидер ПМР.

Красносельский также подчеркнул, что не получил ответа от Кишинева по вопросу предстоящих переговоров, и «заинтересованности пока нет».

ПМР провозгласила независимость в 1990 году после вооруженного конфликта с Кишиневом. Боевые действия в регионе завершились в 1992-м году после ввода российского миротворческого контингента, который находится там до сих пор. Сейчас в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5 плюс 2» участвуют Молдавия и ПМР как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, а также и Евросоюз и США — как наблюдатели.