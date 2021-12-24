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Убийство российской судьи раскрыли спустя 27 лет

СКР: в Екатеринбурге мужчина предстанет перед судом за убийство, совершенное 27 лет назад

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве судьи 56-летний мужчина предстанет перед судом спустя 27 лет после совершенного преступления. Об этом в пятницу, 24 декабря, «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 31 августа 1994 года недалеко от железнодорожной станции Верх-Исетский завод. Злоумышленник увидел ранее незнакомую ему женщину, которая шла от станции в сторону остановки общественного транспорта на улице Черепанова, после чего подошел к ней и стал требовать отдать ему деньги и ценности, угрожая ножом. Когда судья стала обороняться и брызнула ему в лицо газовым баллончиком, обвиняемый ударил ее ножом. Через два часа женщина скончалась в больнице.

Выйти на след преступника удалось тогда, когда он уже отбывал пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин». В работе с фигурантом дела сотрудники правоохранительных органов использовали детектор лжи, который подтвердил догадки следователей.

Мужчина признался в содеянном. Его этапировали в Екатеринбург, где он находится в СИЗО в ожидании очередного приговора.

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Елизавета Новикова
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