Участие в проекте «Вышитая карта России» примут вологодские мастерицы

Лучшие вологодские мастерицы декоративно-прикладного искусства примут участие в проекте «Вышитая карта России»: они вышьют хост, повторяющий границы региона. Об этом сообщает «Вести. Вологда».

Отмечается, что цель акции — популяризация культурного наследия народов России. Каждый субъект на карте будет вышит традиционными для региона узорами. После того, как все элементы карты завершат, их соединят в одно большое полотно.

Завершить проект планируют в День России в 2022-м году. Презентуют карту на XXX фестивале «Родники России» на параде творческих коллективов, который пройдет на главной площади республики Чувашия. Затем карту отправят по всем федеральным округам страны.

Ранее сообщалось, что мастерица из Архангельской области Алена Валькова сделала необычные скульптуры на заказ от Всемирного фонда дикой природы (WWF России). Ее работа представляет собой северного оленя, сплетенного из веток ивы, и полярную сову.