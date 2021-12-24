Мастерица из Архангельска воссоздала северного оленя из ивовых веток

В Архангельской области заметили необычные скульптуры — северного оленя, сплетенного из веток ивы, и полярную сову. Местная мастерица Алена Валькова сделала их на заказал по просьбе от Всемирного фонда дикой природы (WWF России). Об этом сообщается на официальном сайте природоохранной организации.

Такие реалистичные копии животных включили в музейную экспозицию о природе Арктики в САФУ. Уточняется, что эти экспонаты россиянка создала специально для новой тематической секции, которая посвящена изменению климата. WWF России помог университету реализовать задумку в рамках проекта по «повышению осведомленности жителей северных регионов об изменении климата».

По словам координатора проектов WWF России в Архангельской области Андрея Копытова, северного оленя можно назвать настоящим символом Арктики. «К сожалению, из-за изменения климата, а также браконьерства и исчезновения лесов численность оленей сокращается во всех северных регионах. Без принятия мер мы можем потерять этот вид в дикой природе», — заявил Копытов.

Мастерица живет в поселке Пинега под Архангельском. В соцсетях она показывает процесс создания таких природных скульптур. Ей также важно, чтобы они были экологичны и чтобы не наносили вреда природе. В заключение WWF отметил, что работы россиянки признаны «визитной карточкой» поселка и включены в реестр рекордов России.

Ранее российский инсталлятор Алиса Горшенина создала костромскому лесу собственные глаза — необычная достопримечательность появилась возле Асташовского терема. Ее спрятали среди деревьев возле самого дома и в березовой роще.

В сентябре WWF России разработал проект, который поможет спасти от полного исчезновения северного оленя на юге Сибири. В Алтайском заповеднике поставили камеры наблюдения за дикими животными. Такие копытные сейчас обитают только там.