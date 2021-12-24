Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Мастерица из Архангельска воссоздала северного оленя из ивовых веток

В Архангельской области заметили необычные скульптуры северного оленя и полярной совы

Фото: Алена Валькова / WWF

В Архангельской области заметили необычные скульптуры — северного оленя, сплетенного из веток ивы, и полярную сову. Местная мастерица Алена Валькова сделала их на заказал по просьбе от Всемирного фонда дикой природы (WWF России). Об этом сообщается на официальном сайте природоохранной организации.

Такие реалистичные копии животных включили в музейную экспозицию о природе Арктики в САФУ. Уточняется, что эти экспонаты россиянка создала специально для новой тематической секции, которая посвящена изменению климата. WWF России помог университету реализовать задумку в рамках проекта по «повышению осведомленности жителей северных регионов об изменении климата».

По словам координатора проектов WWF России в Архангельской области Андрея Копытова, северного оленя можно назвать настоящим символом Арктики. «К сожалению, из-за изменения климата, а также браконьерства и исчезновения лесов численность оленей сокращается во всех северных регионах. Без принятия мер мы можем потерять этот вид в дикой природе», — заявил Копытов.

Мастерица живет в поселке Пинега под Архангельском. В соцсетях она показывает процесс создания таких природных скульптур. Ей также важно, чтобы они были экологичны и чтобы не наносили вреда природе. В заключение WWF отметил, что работы россиянки признаны «визитной карточкой» поселка и включены в реестр рекордов России.

Ранее российский инсталлятор Алиса Горшенина создала костромскому лесу собственные глаза — необычная достопримечательность появилась возле Асташовского терема. Ее спрятали среди деревьев возле самого дома и в березовой роще.

В сентябре WWF России разработал проект, который поможет спасти от полного исчезновения северного оленя на юге Сибири. В Алтайском заповеднике поставили камеры наблюдения за дикими животными. Такие копытные сейчас обитают только там.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о погибших при пожаре в реанимации российского ковид-госпиталя
Российский «Космос-2519» перестал существовать
Ревнивая девушка нашла необычный способ убедиться в верности парня
Названа предварительная причина пожара в российской больнице
Железную леди российской промышленности заподозрили в афере с контрактом
Бритни Спирс спела в наряде с глубоким декольте и возмутила фанатов
Россиянам предложили слетать в Болгарию и обратно за 3,8 тысячи рублей
Россия заявила о планах Запада устроить провокацию на референдуме в Белоруссии
Главный тренер российской молодежки объяснил поражение от Канады накануне ЧМ
В МИД заявили о тренирующих украинских военных инструкторах Запада
В реанимации российской больницы произошел пожар
В Москве отказались вводить новые ограничения из-за COVID-19
Правительство предсказало высокие цены на газ в Европе в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter