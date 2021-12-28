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Хабенский порассуждал об экстрасенсорных способностях

Актер Константин Хабенский порассуждал об экстрасенсах в фильме «Чемпион мира»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актер Константин Хабенский порассуждал об экстрасенсорных способностях и влиянии парапсихологов на людей. Интервью с артистом, приуроченное к выходу фильма «Чемпион мира», опубликовала «Лента.ру».

Сюжет «Чемпиона мира» вращается вокруг матча на первенство мира по шахматам 1978 года между 27-летним Анатолием Карповым и 47-летним Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР. Шахматисты в рамках подготовки к матчу прибегли к помощи парапсихологов и йогов, и этот эпизод вошел в фильм Алексея Сидорова. Хабенский, рассуждая об экстрасенсорных способностях, допустил вероятность того, что в напряженные моменты игры наличие в зале парапсихологов могло повлиять на шахматистов.

«Там может сидеть хоть парапсихолог, хоть простой человек, но ты находишься на таком пике напряжения, что веришь, будто он тебе мешает играть. Поэтому мы можем и к стулу претензии предъявлять, считая, что его зеленая обивка сбивает нас с мысли», — объяснил артист.

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Хабенский добавил, что в театре может произойти похожая ситуация: «То же самое я могу сказать относительно выхода на сцену на спектакле, когда у тебя что-то не получается, и ты по своей слабости начинаешь валить все на зрителя, который телефон не отключил».

Фильм «Чемпион мира» Сидорова выходит в прокат 30 декабря. Хабенский в ленте исполнил роль гроссмейстера Корчного.

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Илья Кролевский
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