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Хабенский поставил мат «Ленте.ру»

Актер Константин Хабенский поставил мат «Ленте.ру» во время игры в шахматы

Кадр: фильм «Чемпион мира»

Народный артист России Константин Хабенский во время интервью «Ленте.ру» сыграл с корреспондентом интернет-издания в шахматы, поставив мат в 18 ходов. Актер также рассказал о съемках фильма «Чемпион мира», в котором исполнил роль эмигрировавшего из СССР гроссмейстера Виктора Корчного.

Хабенский признался, что съемки в фильме привлекли его возможностью сыграть «неординарного человека».

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«Я парень упрямый»Константин Хабенский сыграл с «Лентой.ру» в шахматы и поговорил о кино, театре и парапсихологах
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«Корчной, мне кажется, мыслил немного другими масштабами, нежели просто гроссмейстер. Он не входил в привычные рамки, для него игра выходила за пределы таких понятий, как государства, границы, территории. Поэтому он совершал достаточно непредсказуемые и, как некоторым может показаться, предательские поступки по отношению к людям», — заявил артист.

Фильм «Чемпион мира» Алексея Сидорова выходит в прокат 30 декабря.

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Илья Кролевский
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