Хабенский поставил мат «Ленте.ру»

Народный артист России Константин Хабенский во время интервью «Ленте.ру» сыграл с корреспондентом интернет-издания в шахматы, поставив мат в 18 ходов. Актер также рассказал о съемках фильма «Чемпион мира», в котором исполнил роль эмигрировавшего из СССР гроссмейстера Виктора Корчного.

Хабенский признался, что съемки в фильме привлекли его возможностью сыграть «неординарного человека».

«Корчной, мне кажется, мыслил немного другими масштабами, нежели просто гроссмейстер. Он не входил в привычные рамки, для него игра выходила за пределы таких понятий, как государства, границы, территории. Поэтому он совершал достаточно непредсказуемые и, как некоторым может показаться, предательские поступки по отношению к людям», — заявил артист.

Фильм «Чемпион мира» Алексея Сидорова выходит в прокат 30 декабря.